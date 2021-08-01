Боксер Имам Хатаев стал бронзовым призером Олимпиады-2020 в весовой категории до 81 килограмма

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Российский боксер Имам Хатаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 81 килограмма, принеся сборной страны 38-ю награду на Олимпийских играх в Токио.

В полуфинале Хатаев уступил по очкам британцу Бенджамину Уиттакеру — 1:4.

Финалист и второй бронзовый призер в этом весе будет определен по итогам полуфинального поединка. В полуфинале встретятся кубинец Арлен Лопес и представитель Азербайджана Лорен Альфонсо Домингес.

Теперь на счету российской сборной на Играх в Токио 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей.