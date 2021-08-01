Флорида стала «эпицентром» распространения COVID-19

Фото: flickr.com / U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Michael Matkin

Рекордное количество случаев заболевания коронавирусом за сутки в США составило 21 683. Данный факт в воскресенье, 1 августа, был зарегистрирован в штате Флорида, свидетельствует информация на сайте центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

В предыдущий раз рекорд был зафиксирован 7 января, тогда суточный прирост случаев заражения составил 19 334. Примерно пятая часть всех новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в США приходится на Флориду, что делает штат новым эпицентром распространения заболевания, отмечает агенство Bloomberg.

В целом в США заразились уже свыше 34,9 миллиона человек, скончались свыше 613 тысяч.

С 1 по 31 июля федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией сообщил о 23 349 летальных исходах против 13 713 в июне. Предыдущий максимум — 17 124 смерти — был зафиксирован по итогам декабря прошлого года. Летальность новой болезни при этом почти не изменилась: если в июне она была равна 3,1 процента, то в июле — 3,11.