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Жители России смогут получить дополнительный дальневосточный гектар

София Долганова

Общество
Жители России смогут получить дополнительный дальневосточный гектар
Фото: Минобороны РФ

Участники программы «Арктический гектар», успевшие освоить землю, а также оформить ее в собственность или аренду, с 1 августа получат право на дополнительный участок. В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий программу «Дальневосточный гектар» на Арктическую зону России.

— В Арктической зоне РФ бесплатный гектар можно получить на территории Мурманской области, в Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии, — цитирует сообщение Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики РИА Новости.

Первые шесть месяцев работы программы землю смогут получить только жители территорий, а с 1 февраля 2022 года — все россияне и участники государственной программы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за границей.

Как сообщает министерство, для выбора участков в режиме онлайн через портал гектарварктике.рф доступны более одного миллиона гектаров. Второй, арктический гектар можно получить по ускоренной процедуре за месяц вместо полугода.

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