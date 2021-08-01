Биолог объяснил, как в Сочи оказались вредящие пальмам бурильщики

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Пальмы в Сочи уничтожают насекомые-вредители. Скорее всего, они могли быть завезены в регион с посадочным материалом. Такого мнения придерживается энтомолог, кандидат биологических наук Юрий Гниненко. По его словам, насекомое, которое носит название «бурильщик», не могло самостоятельно прилететь из другой страны, так как у него не хватило бы для этого ресурсов.

— Подобные вселенцы используют только человеческие приемы. Они могут «перебираться» на самолетах, поездах и любым другим наземным видом транспорта. Они используют это в качестве убежища. Вряд ли такая бабочка могла залететь в салон автомобиля так, чтобы ее никто не заметил, — пояснил эксперт.

По его словам, вероятно, бурильщик был завезен в Сочи с посадочным материалом. Его своевременно не заметили, пальма оказалась заражена. Он также предположил, что бабочки попали в регион и с помощью туристов, которые привезли домой из заграничного путешествия веточку экзотического дерева или фрукта, отмечает «МИР 24».

По словам Юрия Гниненко, вред пальмам наносит не сама бабочка, а ее личинка, которая прячется внутри стволов.

Источник: mir24.tv