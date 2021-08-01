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Сергей Собянин: Архитекторы из разных стран примут участие в создании московских мостов

София Долганова

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Сергей Собянин: Архитекторы из разных стран примут участие в создании московских мостов
Фото: roscongress / Евгений Реутов

В Москву пригласят российских и зарубежных архитекторов для создания уникальных мостов через Москву-реку. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

До этого пресс-служба мэра и правительства Москвы отметила, что победители открытого конкурса на строительство мостов через Москву-реку получат гранты от столицы, всего из государственного бюджета на эти цели выделят до 150 миллионов рублей.

— Мы раньше строили мосты, утилитарно подходя к их конструкции. Ну мост и мост. Но по большому счету такого рода сооружения сами по себе имеют архитектурную значимость, — заявил мэр Москвы.

Власти переосмыслили подходы к созданию мостов, ввиду чего были приглашены архитекторы и российские, и зарубежные, сообщает РИА Новости.

До этого Сергей Собянин рассказывал о благоустройстве острова Балчуг и прилегающих улиц и набережных. По словам мэра, в столице уже благоустроили набережные левого берега Москвы-реки — от бизнес центра «Москва-Сити» до Таганской улицы. На правом берегу привели в порядок набережные от Парка Горького до Кремля.

В 2021 году в Москве планируют благоустроить Софийскую, Раушскую, Садовническую и Космо­­дамианскую набережные. Кроме того, ремонт проведут на прилегающих к ним улицах.

На острове Балчуг планируют заняться озеленением территории. По словам Сергея Собянина, рабочие высадят европейские липы Паллида, красные клены, вязы Лобела и другие деревья. Специалисты отремонтируют тротуары и добавят зоны отдыха.

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