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«Страшно не помогать»: врач рассказала о значении донорства крови

Елена Фролова

Общество
«Страшно не помогать»: врач рассказала о значении донорства крови
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Ни одно медицинское учреждение не может обходиться без донорской крови, так как заменителя подобного биоматериала не существует. Сложно создать искусственно каждую клетку крови. В настоящее время эту задачу можно назвать невыполнимой. Такого мнения придерживается заведующая отделением переливания крови ГКБ № 52 Оксана Карпова.

Врач также обратилась к россиянам с призывом становиться донорами. Так они помогают спасти жизнь других людей, потому что донорскую кровь применяют для пациентов разных профилей: акушерского, терапевтического, гематологического и хирургического. Помимо этого, ее используют при лечении COVID-19.

— Кровь донора всегда будет цениться на вес золота. Особенно пациенты в ней нуждаются в нынешнее непростое время. В любой области медицины применение крови и ее компонентов сейчас очень актуально, — подчеркнула Оксана Карпова.

По ее словам, если здоровый человек готов отдать частицу себя, то он вполне может стать донором крови. По словам врача, это не страшно, а вот не помогать — страшно, отмечает ИА «НСН».

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