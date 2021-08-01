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Психиатр-нарколог рассказал о вреде курения кальянов

Елена Фролова

Общество
Психиатр-нарколог рассказал о вреде курения кальянов
Фото: Pixabay

Причиной возникновения опасных заболеваний может послужить курение кальяна в общественных местах. Такого мнения придерживается психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев.

По его словам, табачные изделия и кальяны представляют особенную опасность летом, в том числе в аномально жаркую погоду. Это связано с тем, что они содержат много никотина. Нарколог объяснил, что в сигаретах содержатся продукты быстрого горения, способные вызвать развитие онкологии.

— Во время жары воздух сильно накаляется. От этого страдают и некурящие люди, которые находятся рядом с курящими. Их можно назвать пассивными курильщиками. Они получают большую дозу вредных веществ, даже не притрагиваясь к сигарете, — рассказал Алексей Казанцев.

Он также добавил, что кальяны представляют вред еще и тем, что для них не проводится качественная дезинфекция, отмечает ФАН.

— Неизвестно, как обрабатывают эти трубки. Сомневаюсь, что кроме мытья под проточной водой их обрабатывают как-то еще. В общественных местах есть кальянщики, которые самостоятельно раскуривают кальяны, а потом передают его клиентам. В результате содержимое его рта и дыхательной системы может оказаться на трубке, — разъяснил эксперт.

Он также подчеркнул, что существуют риски передачи разных инфекций воздушным путем, в том числе COVID-19, пневмонии и туберкулеза.

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