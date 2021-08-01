Свыше половины россиян готовы регулярно заниматься спортом

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Примерно каждый седьмой житель нашей страны (или лишь семь процентов россиян) готов каждую неделю занимаются физкультурой. При этом 52,7 процента населения РФ готовы начать регулярно заниматься спортом.

Большинство людей ожидают полного снятия ограничений, чтобы приступить к тренировкам. Об этом говорят данные исследования, которое провели специалисты Национального фитнес-сообщества.

— Пандемия изменила намерения россиян по поводу занятий спортом. Теперь основным своим стимулом 75,3 процента респондентов назвали развитие физических качеств и укрепление здоровья, — сообщила президент НФС Елена Силина.

При этом она пояснила, что, несмотря на парадоксальность, именно пандемия коронавируса позволила организовать позитивную тенденцию в отношении людей к занятиям спортом. То есть они сейчас чаще хотят заботиться о собственном здоровье, а не о внешнем виде, отмечает ФАН.

Эксперт считает, что развитие данного тренда в будущем скажется на повышении доли физически активных людей в стране, а также стать на шаг ближе к выполнению целевых показателей стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года.