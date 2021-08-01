Психолог разъяснил, когда мужчину можно назвать подкаблучником

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Телеведущий и резидент Comedy Club Павел Воля стал гостем кулинарного шоу своей супруги Ляйсан Утяшевой. Во время эфира он признался, что сильно влюблен в свою жену и готов тратить на нее все свои деньги.

В мире шоу-бизнеса его не раз называли подкаблучником за то, что он трепетно относится к любимой женщине и не боится признаваться ей в любви с экранов телевизоров. Психолог, доктор наук, профессор Андрей Зберовский разъяснил, в каких случаях мужчину можно называть «каблуком».

По его мнению, мужчина попадает под это определение только тогда, когда он беспрекословно слушается свою супругу, то есть находится под ее прямым влиянием.

— Она ругает, скандалит, в какой-то мере управляет им или даже позволяет себе общаться с ним в некомфортной манере. Все это говорит о том, что ее муж «подкаблучник». Когда же мужчина добровольно отдает жене свою заработную плату, дарит ей цветы, любовь и при этом ему комфортно с ней общаться — это понятие к нему неприменимо. Даже если его супруга принимает в семье все решения, — пояснил психолог.

Он подчеркнул, что критериями подкаблучничества служат давление со стороны представительницы прекрасного пола и отношения, в рамках которых она выступает абьюзером, отмечает ФАН.

— Если жена выступает в этой позиции в семье, то ее мужчину можно назвать подкаблучником, — констатировал Андрей Зберовский.

По его словам, когда все видят, как она дрессирует, воспитывает и унижает своего мужа, который терпит такое отношение, — это подкаблучничество с его стороны.