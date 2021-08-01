Фото: Александр Авилов / Агентство Москва

2 августа Православная церковь почитает память библейского пророка Илии. Известно, что Ильин день — это рубеж перехода лета в осень, в это время дни становились короче, вода в реках и озерах — холоднее. Издревле не только купание, но и любые манипуляции с водой, а именно стирка, мытье в бане и т. д. были в этот день под запретом.

Приметы погоды в этот день гласят: На Ильин день до обеда еще лето, а после обеда — осень. С этой даты обычно начинается сезон дождей. Мухи до 2 августа кусаются, а после — запасаются. Комары и пауки с Ильина дня пропадают.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя купаться в Ильин день, 2 августа

Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск (День ВДВ). История ВДВ берет свое начало 2 августа 1930 года — тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, их огромные возможности, связанные с быстрым охватом противника по воздуху.

Десантники вписали немало ярких страниц в историю российской армии. С первого дня своего существования ВДВ стали войсками «передового рубежа», способными выполнить любую задачу. Их доблесть и отвага, беззаветная преданность Родине навечно овеяны неувядаемой славой.

Традиционно в этот день повсеместно в российских городах проходят памятные и праздничные мероприятия, устраиваются показательные выступления воинов-десантников и парашютистов, демонстрация военной техники, которая находится на вооружении ВДВ, встречи с ветеранами ВДВ, благотворительные акции и народные гулянья.

2 августа 1933 года было завершено строительство Беломорско-Балтийского канала, начатое двумя годами ранее. На этой грандиозной стройке работали около 280 тысяч заключенных. Основными орудиями труда были тачка, кувалда, топор. Наиболее современным механизмом был деревянный журавль для перемещения камней-валунов. Стройка была засекречена, прокладкой канала заведовало руководство НКВД СССР. Путем жесточайшей эксплуатации заключенных удалось достичь рекордных темпов прокладки канала.

Создание мощного транспортного пути с расположением на нем комплекса сложных гидротехнических сооружений (шлюзов, плотин, водоспусков, дамб и искусственных каналов) обеспечило установление непосредственной водной связи между Балтийским морем и советским Севером и дало возможность немедленно приступить к широкой эксплуатации лесных, минерально-рудных, рыбных и прочих природных богатств этого края.

Сегодня значение данного водного пути нисколько не уменьшилось. Судоходство по каналу осуществляется не только для перевозки грузов, Беломорско-Балтийский канал является перспективным маршрутом туристических судов.

2 августа 1946 года была основана Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН (ВФАСООН). Согласно уставу, целями ВФАСООН являются координация и содействие деятельности национальных ассоциаций и других организаций, выступающих в поддержку ООН, укрепление международного сотрудничества и взаимопонимания между народами. Федерация имеет консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС) и Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). ВФАСООН выступает за разоружение, укрепление международного мира, развитие сотрудничества и деловых связей между всеми государствами, независимо от различий в их социальном строе. Большое внимание федерация уделяет экономическим и другим проблемам, обсуждаемым в рамках ООН.

В этот день родились советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский; российский переводчик, автор переводов голливудских блокбастеров Дмитрий Пучков (Гоблин); российский боец по смешанным единоборствам Александр Емельяненко.

Именины отмечают Тихон, Иван, Александр, Федор, Николай, Константин, Сергей, Георгий, Кузьма, Афанасий.