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Депутат ГД Ирина Белых открыла онлайн-приемную

Павел Гриднев

Общество
Депутат ГД Ирина Белых открыла онлайн-приемную
Фото: Сергей Николаев

Действующий депутат Государственной думы Ирина Белых открыла онлайн-приемную. Предложения избирателей, направленные на сайт, станут основой программы парламентария.

— За годы работы депутатом я выработала для себя эффективный механизм взаимодействия с гражданами: только открытое, незабюрократизированное общение позволяет оперативно реагировать на обращения людей. Для того чтобы лучше понять их ожидания, расставить приоритеты в работе, мы создали онлайн-приемную. Это удобный и современный формат для прямого диалога с гражданами. Каждый желающий может оставить на сайте свои предложения по улучшению жизни в районе, городе, стране. Мы предоставляем людям уникальную возможность: стать соавторами позитивных изменений, — заявила Ирина Белых.

По словам парламентария, все поступившие предложения будут внимательно анализироваться. Поделиться своими идеями можно на сайте.

Ранее депутат ГД Ирина Белых подала документы на регистрацию в качестве кандидата на выборы в Государственную думу РФ VIII созыва, победив в предварительном голосовании партии «Единая Россия». За пять лет работы депутатом ГД VII созыва Ирине Белых поступило более двух тысяч обращений граждан, на все из них парламентарий ответила лично.

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