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Лифты с системой бесконтактного управления начали производить в Москве

Анастасия Колоскова

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Лифты с системой бесконтактного управления начали производить в Москве
Фото: Анна Быкова

В лифтах, произведенных Щербинским лифтостроительным заводом (ЩЛЗ), установлена система бесконтактного управления, которая позволяет вызывать кабину заранее посредством приложения, не нажимая на кнопки. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в столице в настоящий момент есть четыре производителя лифтов, которые в прошлом году в общейсложности выпустили 15,4 тысячи подъемников — на 10,6 процента больше, чем в 2019 году.

— В их числе Щербинский лифтостроительный завод, который делает упор в работе на внедрение новых технологий. Так, компания оснастила лифты собственного производства системами бесконтактного управления. Ее уже опробовали в одной из столичных многоэтажек, и завод готов к поставкам подъемников, оборудованных новой системой, — отметил Владимир Ефимов.

Умный лифт оснащается специальным контроллером, способным принимать сигнал мобильного телефона. Для того чтобы воспользоваться таким лифтом, нужно установить на смартфон приложение SmartAirkey. В нем указывается нужный этаж и расстояние от пользователя до лифта, при котором система сама пошлет сигнал вызова. Распознавать потенциального пассажира контролеру позволяет сеть Bluetooth.

— Предприятие применяет цифровые технологии не только в своей продукции, но и на самом производстве. В начале прошлого года Щербинский лифтостроительный завод начал процесс глубокой модернизации и автоматизации производственных процессов. Система мониторинга позволяет анализировать данные о работе станков и другой техники в режиме реального времени, точно и оперативно управлять производственным процессом, — цитирует главу столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова официальный сайт мэра Москвы.

Он отметил, что на производстве применяется бережливый подход, а благодаря постоянному сбору данных значительно сокращается время между поступлением заказа и выпуском готовой продукции.

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