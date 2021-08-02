Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новую программу по расселению из аварийного жилья в РФ планируется начать в 2021 году

Михаил Алимов

Общество
Новую программу по расселению из аварийного жилья в РФ планируется начать в 2021 году
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Программу по расселению людей из аварийного жилья в России планируется начать уже в этом году. Жилье должно быть признано аварийным после 2017 года. На программу выделено 45 миллиардов рублей на срок до 2024 года, сообщили в понедельник, 2 августа, в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ.

— На данный момент разработаны предложения по реализации новой программы расселения аварийного жилья, которые поддержаны президентом и председателем правительства Российской Федерации, сейчас идет разработка проектов соответствующих нормативно-правовых актов, запуск программы планируется в 2021 году, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что деньги будут распределяться относительно объемов аварийного жилья, а участниками новой программы станут те регионы, которые уже выполнили задачи по расселению аварийного жилого фонда, поставленные в национальном проекте «Жилье и городская среда» на 2019–2024 годы. На текущий период к ним относятся Санкт-Петербург, Севастополь, Карачаево-Черкесия и Сахалинская область. Кроме того, уже подписали соглашение, что в конце 2021 года будут соответствовать условиям программы еще пять регионов — Адыгея, Дагестан, Магаданская область, Кабардино-Балкария и Саратовская область. Кроме того, в следующем году планируют завершить программы Астраханская, Воронежская области, Камчатский и Приморский края.

В новой программе будут строить наемный жилищный фонд и использовать механизмы комплексного развития территорий, передает ТАСС.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» более 500 тысяч россиян должны переехать из 9,5 миллиона квадратных метров непригодного для проживания жилья до 2024 года.

В воскресенье сообщалось, что участники программы «Арктический гектар», успевшие освоить землю, а также оформить ее в собственность или аренду, с 1 августа получат право на дополнительный участок. В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий программу «Дальневосточный гектар» на Арктическую зону России.

Читайте также:
Россиярасселение домоваварийное жилье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте