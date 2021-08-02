Новую программу по расселению из аварийного жилья в РФ планируется начать в 2021 году

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Программу по расселению людей из аварийного жилья в России планируется начать уже в этом году. Жилье должно быть признано аварийным после 2017 года. На программу выделено 45 миллиардов рублей на срок до 2024 года, сообщили в понедельник, 2 августа, в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ.

— На данный момент разработаны предложения по реализации новой программы расселения аварийного жилья, которые поддержаны президентом и председателем правительства Российской Федерации, сейчас идет разработка проектов соответствующих нормативно-правовых актов, запуск программы планируется в 2021 году, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что деньги будут распределяться относительно объемов аварийного жилья, а участниками новой программы станут те регионы, которые уже выполнили задачи по расселению аварийного жилого фонда, поставленные в национальном проекте «Жилье и городская среда» на 2019–2024 годы. На текущий период к ним относятся Санкт-Петербург, Севастополь, Карачаево-Черкесия и Сахалинская область. Кроме того, уже подписали соглашение, что в конце 2021 года будут соответствовать условиям программы еще пять регионов — Адыгея, Дагестан, Магаданская область, Кабардино-Балкария и Саратовская область. Кроме того, в следующем году планируют завершить программы Астраханская, Воронежская области, Камчатский и Приморский края.

В новой программе будут строить наемный жилищный фонд и использовать механизмы комплексного развития территорий, передает ТАСС.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» более 500 тысяч россиян должны переехать из 9,5 миллиона квадратных метров непригодного для проживания жилья до 2024 года.

В воскресенье сообщалось, что участники программы «Арктический гектар», успевшие освоить землю, а также оформить ее в собственность или аренду, с 1 августа получат право на дополнительный участок. В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий программу «Дальневосточный гектар» на Арктическую зону России.