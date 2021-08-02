Лесные пожары из Турции добрались до Греции. Видео

Фото: Предоставлено очевидцем

Вслед за Турцией загорелась и Греция. Лесные пожары бушуют теперь в двух странах.

Очевидцы опубликовали видеозапись с места событий. На кадрах запечатлены масштабные возгорания, которые тушат с вертолетов.

Как сообщает Telegram-канал Mash, накануне на Родосе между деревнями Сорони и Толос загорелись леса. Пожарные боролись с огнем в течение всей ночи. Чтобы обеспечить безопасность местных жителей, было принято решение эвакуировать людей из близлежащих деревень Псинфос и Марица. Кроме этого, эвакуируют детские летние лагеря, а движение на основной автомагистрали полуострова временно приостановлено.

По данным местных СМИ, всего на территории государства зафиксировано 56 лесных пожаров, в них пострадали не меньше пятнадцати человек. Причины пожара пока устанавливаются. Распространению огня способствует и погода — в течение всей предыдущей недели в регионе стояла 40-градусная жара. Это температурный рекорд за последние 35 лет. Власти и пожарные подразделения готовились к возможным возгораниям.