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Кинотеатр «Художественный» покажет фильм Эйзенштейна «Иван Грозный»

Ольга Маркова

Развлечения
Кинотеатр «Художественный» покажет фильм Эйзенштейна «Иван Грозный»
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Кинотеатр «Художественный» 4 и 11 августа приглашает москвичей и гостей столицы в большой зал на показ фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». Лента в отреставрированной версии предоставлена киноконцерном «Мосфильм».

Идея создания картины о русском историческом деятеле, впервые возложившем на себя венец царя всея Руси, принадлежит Сталину. Он лично утвердил и режиссера, и сценарий картины. Музыку к фильму создал Сергей Прокофьев. И по роковому стечению обстоятельств масштабная историческая драма о жизни Ивана Грозного стала последней картиной Сергея Эйзенштейна.

Работу над сценарием Эйзенштейн начал летом 1941 года, предварительно изучив исторические документы и хроники. Картина снималась в экстремальных условиях — во время Второй мировой войны и под надзором Сталина.

Первая серия вышла на экраны в 1946 году. Практически сразу фильму была присуждена Сталинская премия I степени, а исполнитель главной роли Николай Черкасов подтвердил свой статус всесоюзной звезды.

Через месяц вторая серия была отправлена на просмотр в Кремль. В тот момент, когда лауреаты праздновали получение награды, Эйзенштейну сообщили, что вторая серия запрещена к показу — у режиссера случился сердечный приступ. В 1948 году Эйзенштейн умер от инфаркта, а в прокат вторая часть вышла только в 1958 году после смерти Сталина.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте кинотеатра.

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