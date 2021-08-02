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Московский зоопарк рассказал, как разводит редких животных

Анастасия Колоскова

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Московский зоопарк рассказал, как разводит редких животных
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском, который является филиалом Московского зоопарка, рассказали, как им удается сохранить и приумножить представителей фауны, которых практически не осталось в природе.

Питомник был создан еще в 1994 году, а в 2017 его открыли для посетителей. Центр занимает территорию в 200 гектаров, ав его вольерах в настоящее время живут 200 видов экзотических животных, 78 из которых занесены в Красную книгу России.

— Животные приспосабливаются, чтобы выжить даже в непривычных условиях, акклиматизируются, привыкают к необычным шумам. Люди уже вписались в экосистему. Во-первых, наши сотрудники находятся в контакте с животными: обходят вольеры и клетки, убирают, дают еду. Даже когда мы закрывались для посетителей, здесь постоянно присутствовал человек. Во-вторых, у нас не бывает такого количества людей, которое могло бы напугать обитателей: одновременно запускаем максимум 20 экскурсантов, — рассказала заведующая отделом хищных животных Татьяна Демина.

Наиболее сложным процессом, которым занимаются работники питомника, — это повышение рождаемости. Для этого обитателям создаются условия, максимально приближенные к природным.

Самец и самка амурских тигров, занесенных в Красную книгу, которых спасли в Приморском крае образовали в Центре пару и родили четверых тигрят.

Московский зоопарк рассказал, как разводит редких животныхАмурский тигр

Невеста для леопарда

По словам специалиста, здоровые тигры легко образуют пары, в отличие от дальневосточных леопардов. Демина рассказала, как сотрудники пытались найти партнершу для одного из них. С этой целью они привезли животному трех подходящих самок.

— Думали, все три от него родят. Тем не менее со своей ровесницей он начал… дружить. Приносил ей игрушки, делился едой. Как особу противоположного пола не воспринимал. Вторую, пожилую, возненавидел. Только в третью невесту, совсем юную и ветреную, леопард влюбился. Она вертела им, он же терпел и ходил за ней, как привязанный. У них родился сын, который до сих пор живет у нас, — вспоминает Татьяна Демина.

Приемные дети дрофы

В июне 2021 года в центре вылупились четыре птенца дрофы. Примечательно, что когда самка отложила яйца из-за состояния здоровья она не смогла сама их высиживать, и яйца отнесли в инкубатор. При этом у птицы пропал материнский инстинкт, поэтому стать приемной мамой ля вылупившихся птенцов пришлось орнитологу Татьяне Рожковой. Теперь она показывает дрофятам, как нужно щипать травку. Ражи этого специалисту пришлось переехать в питомник.

Московский зоопарк рассказал, как разводит редких животныхФото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

— Их нужно кормить каждые два часа. Еще с птенцами необходимо гулять, желательно с утра до ночи. Дрофа — самая тяжелая из летающих птиц, вес взрослого самца достигает 25 килограммов. Если они не будут двигаться, как это происходит в природе, у них нарушится опорно-двигательный аппарат, случится искривление ног и крыльев, — отметила Рожкова.

Роман со змеей

Подопечной заведующего экспериментальным отделом герпетологии Сергея Рябова является ринхофис, или змея-единорог, которая водится во Вьетнаме.

— Часто единороги прячутся в водоемах, а носик оставляют на поверхности. На нем расположены чувствительные клетки. Если в воду прыгает, например, лягушка, ринхофис тут же выныривает и хватает ее. Эти змеи окрашены под цвет лиан, — рассказал специалист.

По его словам, до 1995 года ринхофисов не находили в природе почти 60 лет. Российские ученые в 1995 году случайно заметили их во Вьетнаме. Власти страны согласились на вывоз змеи, так как леса, где они обитали, планировали вырубать.

Московский зоопарк рассказал, как разводит редких животныхФото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Сергей Рядов отметил, что к нему попали 15 змей, чье потомство потом отправили в зоопарки других стран.

— В общей сложности от 15 змей, взятых из природы, за 15 лет родились 10 тысяч потомков!, — приводит словаспециалиста официальный сайт мэра Москвы.

В настоящее время в центре живут трое малышей, которые появились прошлом году. В ближайшее время змеи должны вылупиться из семи яиц, которые дозревают в инкубаторе, отметил герпетолог, уточнив, что все живущие в питомнике змеи не опасны.

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