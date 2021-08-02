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Программу для лечения «хрустальных» детей запустят в подмосковном НИИ детства

Елена Фролова

Общество
Программу для лечения «хрустальных» детей запустят в подмосковном НИИ детства
Фото: pixabay.com

Лечение «хрустальных» детей, у которых наблюдается несовершенный остеогенез, начнут проводить в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте детства. Такую информацию предоставили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

— Несовершенный остеогенез обозначает генетическую патологию. Основные признаки этого заболевания — высокая хрупкость костной системы, нарушение роста, слабый тонус мышц и недостаточность связочного аппарата, — разъяснила директор НИИ, главный внештатный педиатр Нисо Одинаева.

По ее словам, в областном НИИ детства есть большой опыт в лечении орфанных заболеваний, в том числе генных дерматозов и муковисцидоза. Теперь в медучреждении начнут лечить и «хрустальных» детей, добавила эксперт.

Она пояснила, что для этого в НИИ был разработан уникальный комплекс восстановительных мероприятий с механотерапией, кинезиотейпированием, занятиями на специальных тренажерах с биологической обратной связью и так далее, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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