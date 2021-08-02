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Психолог объяснила, как забыть и отпустить бывшего

Анна Михалюк

Общество
Психолог объяснила, как забыть и отпустить бывшего
Фото: Pexels

Блогер и психолог Вероника Степанова рассказала способы отпустить свои прошлые отношения. Главное, по ее мнению, начать заниматься своей жизнью, а не следить за чужой.

- Если вы чувствуете, что вы ненавидите бывшего, это говорит о том, что помимо ненависти есть еще целый спектр чувств: вы его еще и любите. Если бы у вас не оставалось к нему какой-то другой привязанности, то на одной ненависти далеко не уедешь. Сегодня этого человека нет рядом с вами. На это, пожалуйста, переключите свой ракурс внимания. Не на удержание гнева на этого бывшего, не на слежку за ним в социальных сетях, где он с какой-то чувырлой сейчас встречается, а все-таки на свою личную жизнь: сегодня я еду на скачки, потом у меня аквапарк, потом гольф, а еще я встречаюсь с Сережей. Нужно общаться с людьми, где вы может встретить потенциальных партнеров, - говорит Степанова в новом ролике на своем YouTube-канале.

Также психолог рекомендует места, где можно познакомиться с мужчиной. Так, недавно блогер была на соревнованиях по триатлону, где среди участников было немало холостых и состоятельных бизнесменов.

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