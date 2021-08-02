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Первый маршрут «Жемчужины подмосковного гольфа» запустили в Московской области

Елена Фролова

Спорт
Первый маршрут «Жемчужины подмосковного гольфа» запустили в Московской области
Фото: mos.ru

Первый туристический маршрут для отдыха и игры в гольф запустили на территории Московской области. Он называется «Жемчужины подмосковного гольфа». Проект заработал по программе проекта Golf in Russia. Такую информацию предоставили в пресс-службе подмосковного комитета по туризму.

Маршрут позволит поклонникам данного вида спорта не только насладиться любимой игрой на безупречных полях, но и присоединиться к мастер-классам от тренера с мировым опытом Игнасио Инсерн де Торреса, прочувствовать атмосферу приусадебного отдыха и познакомиться с традициями региональных промыслов.

— Московская область считается лидером по числу гольф-полей в нашей стране. Здесь их находится девять. Это наше большое преимущество, поэтому мы собираемся развивать данное направление, — пояснила вице-губернатор Наталья Виртуозова.

По ее словам, в области будут благоустроены еще несколько полей для игры в гольф в ближайшие годы. Вице-губернатор также добавила, что в регионе будут активно развивать внутренний и въездной, а также спортивный виды туризма и активный отдых как туристическое направление. Она подчеркнула, что такой спорт, как гольф, прекрасно вписывается в данную концепцию, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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