Доктор Комаровский дал советы, как детям не заболеть коронавирусом в школе

Фото: Youtube / Доктор Комаровский

Российские учителя и родители школьников готовятся к началу нового учебного года. Планируется, что занятия для детей будут проводить в очном формате. При этом в данный момент санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране вызывает обеспокоенность. Поэтому врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, как можно уменьшить риск заболеть COVID-19 в школе.

По его мнению, учащиеся, которые не прошли вакцинацию, должны носить медицинские маски во время занятий. Вместе с этим педагогам врач настоятельно рекомендовал сделать прививку. Он уверен, что такой шаг скажется на эпидемиологической ситуации в лучшую сторону, а также подтолкнет учащихся и их родителей тоже получить укол от коронавируса.

— Учителя должны показывать пример. Вакцинация — это хорошо. Это отличный способ агитировать подрастающее поколение сделать прививку, — подчеркнул врач.

Также особое внимание он уделил проблеме проветривания помещений. Евгений Комаровский пояснил, что в воздухе нарастает концентрация бактерий и вирусов, а регулярное проветривание может помочь избежать заражений, отмечает Nation News.

Он также рекомендовал установить в классах термометры и гидрометры. Это поможет отслеживать температуру и влажность воздуха в течение дня.