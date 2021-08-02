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Сергей Каменский взял серебряную медаль в стрельбе из винтовки на 50 метров

Михаил Алимов

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Сергей Каменский взял серебряную медаль в стрельбе из винтовки на 50 метров
Фото: Unsplash

Российский спортсмен Сергей Каменский занял второе место в стрельбе из винтовки с 50 метров в трех положениях на Олимпиаде в Токио. Эта серебряная медаль стала сорок пятой для всей российской сборной на этих Играх.

В финале он набрал 464,2 очка. Лучше выступил только спортсмен из Китая Чжан Чанхун — в его активе 466 баллов. Азиатский стрелок установил новый мировой рекорд.

Это первая российская медаль в одиннадцатый день Олимпиады в Токио. В общем зачете у нашей команды 45 медалей различного достоинства — она располагается на пятом месте.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

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