Андрей Бочкарев назвал время окончания строительства второго вестибюля станции «Рижская» БКЛ

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Второй вестибюль станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро построят после 2022 года. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Он будет введен после 2022 года. Пока речь идет только о проектировании дополнительного выхода со станции, — сообщил заммэра.

Он отметил, что решение о строительстве станции «Рижская» БКЛ было принято еще до планов о прохождении в этом районе Московских центральных диаметров и высокоскоростной магистрали.

— Москва непрерывно развивается, и такие новые факторы могут появляться, поэтому для ряда объектов мы закладываем технический потенциал, который можно дополнительно использовать при необходимости, как, например, строительство второго вестибюля «Рижской», — пояснил Андрей Бочкарев.

Станция «Рижская» относится к северо-восточному участку БКЛ вместе со станциями «Марьина Роща» и «Сокольники». Ее свяжет пересадка со станцией «Рижская» Калужско-Рижской ветки, а также вокзал и платформы с МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4. Станция позволит разгрузить восточные и северные участки Калужско-Рижской, Сокольнической и Люблинско-Дмитровской линий, улучшить транспортное обслуживание районов Марьина Роща и Мещанский и снизить интенсивность дорожного движения на северо-востоке Москвы.