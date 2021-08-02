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Квест «#ПоПаркуСпалками» и «Сказкотерапия»: Мосприрода позвала на экозанятия

Ольга Маркова

Развлечения
Квест «#ПоПаркуСпалками» и «Сказкотерапия»: Мосприрода позвала на экозанятия
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Мосприрода до 6 августа ежедневно приглашает взрослых и детей на экологические занятия. Гостей природных территорий и экоцентров ждут: квесты, викторины, лекции, кружки, мастер-классы и игры.

Во вторник, 3 августа, в Битцевском лесу почитают «Сказки под сосной». Тематическое занятие, приуроченное к Дню бездомных животных, пройдет в экоклассе в Куркино. Парк «Кузьминки-Люблино» приглашает присоединиться к пешеходному квесту-экскурсии «#ПоПаркуСпалками». А в «Экошколе Кусково» можно принять участие в интеллектуальных играх.

Во вторник и четверг экоцентр «Лесная Сказка» зовет посетителей на обзорную экскурсию по интерактивной экспозиции. Здесь можно совершить маленькое путешествие по особо охраняемым природным территориям Москвы, ближе познакомиться с их обитателями и услышать голоса птиц.

Со вторника по пятницу на занятия в «Зеленую школу мельника Кузьмы» юных москвичей зовет парк «Кузьминки-Люблино». А в экоцентре «Воробьевы горы» пройдут интерактивная экскурсия «Мой дом. Мой город», «Рациональное использование ресурсов в быту», экологические игры, конкурсы, викторины на основе интерактивных экспонатов экоцентра.

В среду, 4 августа, в парке «Кузьминки-Люблино» состоится экологическая акция «Сохраним чистую воду». Здесь же можно принять участие в «Сказкотерапии» и велоэкскурсии. В экоцентре «Конный двор» пройдет тематическое занятие «Урок выживания в дикой природе», где посетители узнают о том, как ориентироваться в лесу, используя компас и без него, что делать, если заблудился, как вести себя при встрече с дикими животными. В Битцевском лесу гостей ждут на «Квест: насекомые», а в природно-историческом парке «Москворецкий» — на тематическом занятии «Сойка — птица леса». В «Экошколе Кусково» состоится творческий конкурс «Мой арт за спасение климата», а в Бирюлевском дендропарке — мастер-класс «Мартинички из пряжи».

В четверг, 5 августа, занятие кружка «Природная мастерская» пройдет в экоклассе в Куркино. Квест-прогулка по Лесопарку Кусково организует «Экошкола Кусково», а Бирюлевский дендропарк — квест на смекалку «Сокровище сороки». Природная территория «Кузьминки-Люблино» приглашает на променад «Таинственный парк». А в экоцентре «Конный двор» состоится тематическое занятие «Насекомые».

В заключительный день рабочей недели в природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево» состоится экомарафон «Жукофест», участники которого узнают много нового о насекомых Москвы. Здесь же пройдет экскурсия «Жемчужины парка Покровское-Стрешнево». Экскурсии «Природа Лианозовского заказника» и «Древесный мир» можно посетить на территории одноименного ландшафтного заказника и в комплексном заказнике «Зеленоградский», соответственно. В «Экошколе Кусково» состоится кинопоказ документального фильма «Дом», а в Бирюлевском дендропарке можно принять участие в «Играх Мосприроды».

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.

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