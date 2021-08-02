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Транспортный анахронизм: автоэксперт перечислил пять главных преимуществ «механики»

Елизавета Короткова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Транспортный анахронизм: автоэксперт перечислил пять главных преимуществ «механики»
Фото: Pexels

Механическая коробка передач имеет ряд достоинств, среди которых низкая цена, хорошая управляемость, простота в обслуживании и буксировке. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал автомобильный эксперт Михаил Колодочкин.

Главным преимуществом «механики» перед «автоматом» остается выгодная стоимость, поделился специалист. Покупка автомобиля с автоматической коробкой передач обойдется дороже.

Также, по словам Колодочкина, машины с МКП проще в обслуживании: водители потратят меньше сил, времени и денежных средств на ремонт такого средства передвижения.

— Ремонт и обслуживание «автомата» обойдется вам гораздо дороже, чем ремонт «механики». АКП более прихотлива, а с «механикой» почти ничего случиться не может. Также «автоматы» требуют специальных жидкостей: это уже не масло, а так называемая жидкость для автоматической коробки, — рассказал эксперт.

Это свойство Колодочкин объяснил тем, что производство автомобилей с МКП уже давно идеально «отработано».

Еще одно преимущество «механики» перед «автоматом» — возможность преодолеть труднопроходимые участки пути без привлечения дополнительных средств помощи.

— Если вы куда-то попали и автомобиль не может двигаться, то на «механике» вы сможете выехать оттуда, раскачиваясь. «Автомат», как правило, такого не позволяет, если у него нет возможности перейти в режим ручного управления, — прокомментировал автоэксперт.

Машина с МКП, в отличие от образца с «автоматом», позволяет осуществлять буксировку беспрепятственно, добавил Колодочкин.

— Если у вас сломалась машина с автоматической коробкой, ее нужно буксировать с определенной скоростью и на определенном расстоянии от другого авто. С механикой таких ограничений нет, — объяснил собеседник «ВМ».

Наконец, многие автолюбители выбирают «механику» по привычке, ссылаясь на желание контролировать машину и управлять ею «по-настоящему», отметил специалист. Такие люди получают удовольствие от переключения передач, пояснил он.

Колодочкин поделился мнением о том, что автоматическая коробка передач имеет большее количество преимуществ.

— Для массового потребителя механическая коробка — это анахронизм. Она никому не нужна. На автомате гораздо проще водить. Тронуться с места в горку на механике могут даже не все опытные водители. Я думаю, автомат имеет гораздо больше преимуществ, — высказался автоэксперт.

По данным статистики, в России 39 процентов водителей выбирают механическую коробку передач. Остальные предпочитают «автомат» или иные варианты.

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