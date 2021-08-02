Россиянам напомнили, как просто получить от государства 150 тысяч рублей

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Граждане, открывшие индивидуальный инвестиционный счет, ежегодно в течение трех лет могут получать налоговый вычет от государства суммой свыше 50 тысяч рублей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой», напомнил заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров.

По его словам, ИИС — специальный счет, на котором покупаются и продаются ценные бумаги. Счет открывается или в банке, или у брокера. Уникальность ИИС в том, что гражданин, который открыл счет, может получить налоговые преференции.

Существует два типа ИИС. Первый — вычет на взнос. Второй — вычет на доход. Гражданам, которые работают по найму или получают доход, облагаемый налогом в 13 процентов, выгоднее открывать первый тип счета. На него вносится до 400 тысяч рублей, с которых после можно получить налоговый вычет. При этом право на вычет предоставляется, если деньги на счету пролежали три года. Если деньги вывести раньше, то и налоговый вычет придется вернуть.

— При этом вы должны уплатить определенное количество налогов от сделок, чтобы могли получить вычет. Допустим, внесли 400 тысяч рублей, то вычет на следующий год (13 процентов) ровняется 52 тысячи рублей. Схема простая: открываете ИСС, вносите деньги до 400 тысяч рублей, после нового года подаете декларацию на получение вычета, через три месяца получаете сумму, — сказал эксперт.

Второй тип ИИС требует вложения до одного миллиона рублей. Он подходит гражданам без дохода, облагаемого НДФЛ, а также тем, кто хорошо разбирается в инвестициях. При этом весь инвестиционный доход от покупки-продажи ценных бумаг, акций и облигаций не будет облагаться налогом.

— Условно говоря, инвестировали 400 тысяч или миллион, через три года продали ценные бумаги — от этих сделок получаете инвестиционный доход. Если счет продержится три года, весь доход от покупки-продажи ценных бумаг не будет облагаться налогом, — заключил Макаров.