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Назван фактор, из-за которого снизились отечественные индексы

Елена Фролова

Экономика
Назван фактор, из-за которого снизились отечественные индексы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Согласно данным на 11:30 утренних торгов 2 августа, индекс столичной биржи поднялся на 0,38 процента — до уровня в 3785,86 пункта. В то же время индекс РТС увеличился на 0,35 процента, добравшись до отметки 1631,46 пункта.

По итогам прошлой рабочей недели в пятницу, 30 июля, первый показатель упал на 0,86 процента — до 3771,58 пункта, а второй — на 0,83 процента, до 1625,76 пункта. Инвесторы уделяют пристальное внимание обнародованию макроэкономической статистики.

Российский рынок акций закрыл пятничные торги в минусе, продолжив это движение вслед за мировыми фондовыми площадками. Вместе с этим фондовым индексам оказали поддержку котировки нефти, которые все еще находятся около максимальных значений текущего года. Это позволяет расти нефтегазовому сектору.

По информации агентства Markit, индекс деловой активности в нашей стране в июле этого года был равен 47,5 пункта. Данный показатель меньше значений июня, находящихся на отметке в 49,2 пункта. В стране уменьшается уровень производственной активности. Это происходит на протяжении трех прошедших месяцев. Эксперты считают, что причиной этого могло послужить влияние роста количества случаев заболеваемости «дельта»-штаммом новой коронавирусной инфекции и сезонным фактором, отмечает «Экономика сегодня».

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