Детская библиотека проведет занятия о животных и историческом прошлом

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Российская государственная детская библиотека в августе приглашает юных москвичей на литературные занятия.

В программе последнего летнего месяца два цикла. Первый — «Лапы, уши и хвосты» — посвящен братьям нашим меньшим. Ребята узнают об удивительных животных — хвостатых, полосатых, с плавниками, перьями и клювами, диких и домашних. На занятиях участникам предстоит читать и создавать коллажи по мотивам прочитанного.

Старт циклу 5 августа даст книга Сергея Воронина «Воинственный Жако». Через неделю, 12 августа, ребята почитают произведение Саши Черного «Дневник Фокса Микки». В программе 19 августа рассказ Редьярда Киплинга «Как появились броненосцы», а 26 августа — Джеймса Хэрриота «Детям. Рассказы о животных».

Второй цикл занятий — «Листы каменной книги» — предлагает школьникам отправиться в игровое путешествие в каменный век. Занятия пройдут 11, 18 и 25 августа. Ребята будут читать отрывки из книг о жизни наших далеких предков, рисовать углем и мелом, создавать макеты первобытных построек, лепить из глины.

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте библиотеки.