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Эпидемиолог объяснил, защищает ли от других инфекций прививка от COVID-19

Елена Фролова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Эпидемиолог объяснил, защищает ли от других инфекций прививка от COVID-19
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Ученые из Соединенных Штатов выяснили, что люди, прошедшие вакцинацию от гриппа, имеют меньше шансов заболеть COVID-19, а также легче переносят его. Якобы это связано со стимуляцией естественного иммунитета организма, которую вызывает вакцина.

В свою очередь, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич подчеркнул, что нет научных данных, подтверждающих достоверность этого вывода. При этом американские исследователи из Мичиганского университета провели эксперимент, который показал, что доля заразившихся COVID-19 оказалась ниже среди привитых от гриппа, чем у тех, кто не получал укол от этого заболевания. Разница составила 0,9 процента. В эксперименте приняли участие 27201 человек, из которых прошли вакцинацию от гриппа 12997 человек.

По словам врача-эпидемиолога Эдуарда Шункова, вирусы острых респираторных инфекций взаимодействуют друг с другом, поэтому человек заболевает какой-то одной инфекцией, а не несколькими.

— Иммунитет, который появляется после того, как человек переболел инфекцией из группы острых респираторных заболеваний, краткосрочен. В связи с этим была разработана вакцина, способная обеспечить такой «защитой» на более долгий срок, — объясни Эдуард Шунков.

По его словам, с учетом данного факта появились сведения о том, что наличие иммуноглобулинов G к COVID-19 может обеспечить легкое течение других подобных инфекций. При этом он подчеркнул, что установить, к каким инфекциям прививка от коронавируса даст иммунитет, можно лишь опытным путем, отмечают «Невские новости».

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