Еще 150 новых карет скорой помощи выйдут на линии в Подмосковье

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Решение об увеличении числа машин скорой помощи в регионе приняли власти Подмосковья. В скором времени на линиях появятся еще 150 автомобилей. Такую информацию предоставил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— Еще одна важная тема, которая должна прозвучать сегодня (2 августа 2021 года — прим. «ВМ»), — это кареты скорой помощи. После напряженного двухгодичного периода, связанного с пандемией коронавируса, нами было принято решение увеличить почти на 50 процентов число машин скорой помощи, — разъяснил глава Московской области во время заседания с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Он напомнил, что несколько месяцев назад в Подмосковье были выпущены на линии 167 новых автомобилей. При этом, по его словам, еще 150 скорых, которые скоро пополнят медицинский автопарк, будут оказывать помощь всем без исключения территориям.

Как подчеркнул Андрей Воробьев, региональное руководство собирается обеспечить доступ IP-телефонии и оснастить медицинский персонал всем необходимым, отмечает телеканал 360.