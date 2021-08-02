Терапевт объяснила, чем вредна влажная погода для переболевших COVID-19

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Повышенная влажность воздуха может обернуться негативными последствиями для людей, переболевших коронавирусом. Они ощутят характерную «нехватку кислорода» из-за ослабления дыхательной системы после болезни. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

— Влажность может негативно сказываться на тех, кто недавно переболел COVID-19. Такая погода создает субъективное ощущение духоты, нехватки кислорода, — отметила специалист.

Такая реакция обусловлена «снижением дыхательного объема» после борьбы организма с коронавирусом, объяснила она. По словам терапевта, подобная реакция также наблюдается у людей с хронической сердечной недостаточностью.

В период высокой влажности Чернышова порекомендовала снизить количество физических нагрузок и не перенапрягаться. Неспешные прогулки на свежем воздухе в самые прохладные часы дня улучшат самочувствие, заключила она.

По прогнозам синоптиков, на смену жаре в Москву придет дождливая погода, характерная для августа.