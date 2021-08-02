Число заявок на заключение договора о газе в Подмосковье увеличилось в пять раз

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Жители Московской области оформили три тысячи заявок на комплексный договор о газификации только за неделю. Эта цифра в пять раз превышает показатели предыдущих семи дней. Об этом заявил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

— Лишь за одну неделю нам поступило три тысячи заявок на оформление комплексного договора о газоснабжении. Это говорит о том, что граждане поняли, что нужно делать и куда обращаться. Большая часть заявлений оформлена в электронном виде, — подчеркнул Евгений Хромушин.

При этом он уточнил, что на прошлой неделе поступило 600 таких обращений. Как пояснил эксперт, заключение комплексного договора означает, что специалисты лично пообщались с заявителем, провели замеры и выбрали оборудование.

По словам губернатора Московской области Андрей Воробьева, на территории Подмосковья для удобства жителей работают мобильные офисы, где можно оформить все необходимые документы, отмечает телеканал 360. Губернатор обратился к главам округов и представителям областного правительства с требованием следить за эффективностью работы мобильных офисов.