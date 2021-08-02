Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Число заявок на заключение договора о газе в Подмосковье увеличилось в пять раз

Елена Фролова

Общество
Число заявок на заключение договора о газе в Подмосковье увеличилось в пять раз
Фото: Pixabay

Жители Московской области оформили три тысячи заявок на комплексный договор о газификации только за неделю. Эта цифра в пять раз превышает показатели предыдущих семи дней. Об этом заявил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

— Лишь за одну неделю нам поступило три тысячи заявок на оформление комплексного договора о газоснабжении. Это говорит о том, что граждане поняли, что нужно делать и куда обращаться. Большая часть заявлений оформлена в электронном виде, — подчеркнул Евгений Хромушин.

При этом он уточнил, что на прошлой неделе поступило 600 таких обращений. Как пояснил эксперт, заключение комплексного договора означает, что специалисты лично пообщались с заявителем, провели замеры и выбрали оборудование.

По словам губернатора Московской области Андрей Воробьева, на территории Подмосковья для удобства жителей работают мобильные офисы, где можно оформить все необходимые документы, отмечает телеканал 360. Губернатор обратился к главам округов и представителям областного правительства с требованием следить за эффективностью работы мобильных офисов.

Читайте также:
Евгений Хромушинпрограмма газификацииМосковская область
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте