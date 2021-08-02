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Актер Анатолий Рудаков умер от коронавируса на 72-м году жизни

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Актер Анатолий Рудаков умер от коронавируса на 72-м году жизни
Фото: kino-teatr.ru

Советский и российский актер Анатолий Рудаков умер от последствий коронавируса. Об этом сообщила бывшая сотрудница кинокомпании «Ленфильм» Ирина Тарасова.

— Боже мой, неделю назад делала поздравительный пост... Поздравляла Толика с днем рождения! А он уже лежал с ковидом... Не справился, — написала она.

Рудаков скончался еще в воскресенье, 1 августа, следует из поста Тарасовой в Instagram.

Рудаков родился в Белоруссии в 1950 году. В 1975-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, а затем стал актером киностудии «Ленфильм».

Его дебютом в кино стала роль в филье «Я служу на границе» (1973). В начале 1990-х годов Рудаков стал работать в компании, занимавшейся снабжением крупных предприятий и строек Санкт-Петербурга металлическими изделиями.

В 2006 году он занялся кинопродюсированием и основал компанию «Киноцентр». Кроме того, актер снялся в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Опера. Хроники убойного отдела» и «Шерлок Холмс», а также в фильме «Елки 1914».

Рудаков имеет почетное звание заслуженного артиста РФ (1996).

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