Экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова родила второго ребенка

Фото: instagram/ogyrtsova_official

Женя Огурцова, 31-летняя экс-солистка группы «Ранетки», родила второго ребенка от третьего мужа — Николая Осипова.

Об этом событии стало известно от ее подруги и бывшей коллеги Лены Третьяковой.

— Пока я в отпуске среди гор и плохой связи, Женя буквально вот-вот стала мамой прекрасной девочки! Бегите скорее поздравлять Рыжую с таким чудесным событием! Ты умница, Же! Обнимаю тебя! Счастья твоей семье и здоровья маленькой принцессе, — отметила блондинка в личном блоге.

У экс-солистки родилась дочь путем кесарева сечения. Операция прошла успешно. Незадолго до родов артистка поделилась своими эмоциями в Instagram:

— Ну вот и настал день икс! Я уже собралась и жду своего врача, с которой мы вместе спустимся в операционную. Волнуюсь ли я? Очень! Но это очень приятное волнение! Как будто я сейчас выхожу на очень большую сцену, — написала Огурцова.

Женя Огурцова имеет за спиной два брака. С первым мужем, Павлом Авериным, артистка развелась в 2013 году. Второй раз солистка вышла замуж за дизайнера Анатолия Рамонова, от которого родила сына Марка. Пара развелась в 2019 году.

Сейчас артистка состоит в третьем браке — с продюсером Николаем Осиповым.