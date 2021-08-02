Россия не стала подавать протест из-за оценки гимнаста Аблязина на Олимпиаде

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Судьи сделали все по правилам, поэтому сборная России не стала подавать протест из-за оценки гимнаста Дениса Аблязина в финале опорного прыжка на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщила старший тренер команды Валентина Родионенко.

— Нет, протест мы не подавали. При опорном прыжке судят не по качеству исполнения, если равные результаты, а по наиболее трудному прыжку, — рассказала она.

Чо Хван Шин из Южной Кореи, взявший золото, прыгнул шестибалльный прыжок, поэтому «других разговоров быть не может», приводит слова Родионенко РИА Новости.

Аблязин занял второе место. Он получил оценку, аналогичную Хван Шину — 14,783 балла. Южнокореец выиграл за счет лучшей суммы баллов за один прыжок.

Сборная России располагается на пятом месте в общем зачете. В активе команды 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых медалей.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.