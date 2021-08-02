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Названы вакансии, которые чаще всего предлагают в Подмосковье

Елена Фролова

Общество
Названы вакансии, которые чаще всего предлагают в Подмосковье
Фото: Pexels

Работодатели в Московской области предлагают порядка 43 тысяч вакансий с различными рабочими специальностями, а также еще 15,7 тысячи — для специалистов. Такую информацию предоставила заместитель председателя правительства Подмосковья — министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

— Для нашего региона остается актуальным кадровый вопрос. Даже если любое производство будет автоматизировано и роботизировано, то контрольную и поддерживающую функции все равно будут выполнять люди, — объяснила Ирина Каклюгина.

По ее словам, в числе наиболее востребованных в регионе профессий оказались: водитель автомобиля, грузчик, уборщик производственных и служебных помещений, подсобный рабочий. Средняя заработная плата на этих направлениях в Московской области составляет от 20 до 35 тысяч рублей. Как пояснила министр социального развития области, всего на учете в региональной службе занятости находятся 69 тысяч безработных граждан, отмечает РИАМО. А уровень регистрируемой безработицы в области составляет 1,66 процента.

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