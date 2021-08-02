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Диетолог объяснила, зачем нужно вести пищевой дневник

Елена Фролова

Общество
Диетолог объяснила, зачем нужно вести пищевой дневник
Фото: Pixabay

Неплохим механизмом влияния на пищевое поведение является ведение дневника питания. Так считает практикующий врач-диетолог Наталья Круглова.

Привычное пищевое поведение человека представляет собой целую цепочку соответствующих привычек, складывающихся годами. При этом некоторые из них могли возникнуть еще в детстве. Поэтому часто не получается проанализировать каждый прием пищи, а решение о том, что поесть, принимается легко и быстро.

— С одной стороны, это хорошо, так как освобождается большое количество времени. Люди не обязаны каждый раз думать, что и сколько съесть, — пояснила специалист.

С другой стороны, подобная схема хороша, когда у человека есть проблемы, связанные с питанием. Например, при избыточном весе, ожирении или заболеваниях эндокринной системы, по мнению диетолога, нужно обращать внимание на пищевое поведение. В этом может помочь дневник питания.

— Он покажет, где именно возникают проблемы. К примеру, это может быть недостаток калорий, продуктов либо каких-то веществ. Можно будет сказать, в какие приемы пищи есть переедание и так далее, — объяснила Наталья Круглова.

По ее мнению, пищевой дневник — это работающая техника и необходимый инструмент, отмечает ФАН.

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