Инфекционист объяснил, нужна ли прививка имеющим иммунитет к COVID-19

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Невосприимчивость некоторых людей к COVID-19 не имеет научного подтверждения и не может являться причиной для отказа от вакцинации. Такого мнения придерживается доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский.

— Уровни интерферонов, t и b лимфоцитов, число и титр иммуноглобулинов могут оказать воздействие на развитие коронавируса и тяжесть его течения. Однако все эти факторы не являются стопроцентными, — подчеркнул врач.

Он также добавил, что все эти факторы требуют серьезного лабораторного подтверждения. Инфекционист уверен, что эта тема актуальна для научных исследований, но не для повседневной профилактики COVID-19.

Эксперт подчеркнул, что в борьбе с новой коронавирусной инфекцией необходимо отдавать приоритет проведению вакцинации, отмечает «Радио 1».

— Все-таки на повседневном практическом уровне остается на первом месте приоритет прививкам от коронавируса, — считает Сергей Вознесенский.

По его мнению, также не стоит отказываться от ношения санитарно-респираторных средств.