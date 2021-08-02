Косметолог объяснила, почему после ботокса лучше не пить

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Инъекционная косметология в наши дни – вполне привычное дело. Женщины в погоне за красотой идут на многое, в частности, делают «уколы красоты». Одни из самых эффективных препаратов для борьбы с морщинами — диспорт или ботокс, однако перед процедурой необходимо соблюдать ряд правил. Например, стоит внимательнее отнестись к приему алкоголя.

— В клиниках перед процедурой вы подписываете информационное согласие, в котором указано, что до процедуры и после нее нельзя употреблять алкоголь. Иногда в Маше просыпается Валера после определенного бокала, и пациент может получить какие-то осложнения, отеки, удары, в баню пойти, например, а потом скажет, что виновен косметолог, — рассказала врач-косметолог Светлана Киричук для YouTube-канала «Невиновная». — Именно поэтому лучше такие напитки исключить, чтобы оставаться в себе.

Одно из последствий приема алкоголя до процедуры или после — синяки, которые могут усиливаться из-за того, что кровь становится более жидкой. Несмотря на эти рекомендации, в остальном алкоголь не оказывает особенного влияния на процедуру, но врач все-таки напоминает: лучше не пить за сутки перед инъекцией.