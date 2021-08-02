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Кинематографист Геннадий Гуревич умер на 82-м году жизни

Иван Юминов

Общество
Кинематографист Геннадий Гуревич умер на 82-м году жизни
Фото: РИА Новости

Продюсер и кинематографист Геннадий Гуревич скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов в понедельник, 2 августа.

— 31 июля 2021 года на 82-м году ушел из жизни Геннадий Павлович Гуревич — член Союза кинематографистов России и Национальной академии кинематографических искусств и наук, продюсер, старейший кинематографист... Соболезнуем и скорбим, — отмечается на сайте союза.

Гуревич в 1960-е годы работал в передовой административной группе Международного кинофестиваля в Москве. Также он был членом правления гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России.

В число работ, в которых он принимал участие, вошли фильмы «Солдаты мира», «Таня» и «Андреевский флаг». Гильдия вручила Гуревичу в 2020-м приз «За многолетний труд в российской киноиндустрии».

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