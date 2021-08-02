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Три россиянина погибли в результате аварии с автобусом в Турции

Иван Юминов

Происшествия
Три россиянина погибли в результате аварии с автобусом в Турции
Фото: TRT Haber

В результате аварии с автобусом, который перевозил российских туристов в Турции, погибли три человека и пострадали пятеро. Об этом сообщили в Генконсульстве России в Анталье в понедельник, 2 августа.

— 2 августа в районе Манавгата около 18:00 произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье. По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось, — рассказал представитель консульства.

Двое пострадавших находятся в реанимации. Сотрудник Генконсульства отправился на место инцидента для выяснения обстоятельств случившегося.

Представитель дипмиссии выразил соболезнования родным погибших и уточнил, что консульство держит вопрос на контроле, отмечает РИА Новости.

Видео: Telegram / РИА Новости
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