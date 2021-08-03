Экстрасенс Мехди Вафа назвал пять самых придирчивых женщин по знаку зодиака

Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

Не существует до сих пор понятной и простой инструкции, как понять женщину. Но в этом может немного помочь победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа, который расскажет о пяти знаках зодиака, чьи представительницы считаются самыми требовательными.

Водолей — 5 место

Женщины этого знака всегда знают, чего они хотят. Для них важно то, что они уже выстроили в своей жизни и жизни ее семьи. Они будут требовательно относиться к быту своих мужчин, но относиться к ним и ко всем остальным со взаимным уважением.

Телец — 4 место

От партнера представительницы знака ожидают преданности. Это самое главное для них в отношениях. Также важно чтобы слова совпадали с делами. Тельцы очень внимательны в деталях, они обращают внимание даже на такие мелочи, как формальная улыбка или чрезмерное любопытство.

Дева — 3 место

У Дев сильно развита интуиция. Поэтому они могут прислушиваться к ней и настаивать в тех вопросах, которые им кажутся важными. Чтобы они уступили, необходим веский повод. Это касается и общих вопросов, и межличностных отношений.

Скорпион — 2 место

Скорпионы — прямолинейны. Они не терпят лжи ни в каком виде. Женщины этого знака ждут от своих партнеров внимания, доверия и поступков, совершенных ради них. Они будут строги и к детям, но справедливы.

Козерог — 1 место

Козероги — перфекционисты в профессиональной области. Всегда хотят лучшего для себя и других. Не выносят жадности и требовательны в материальных вопросах. Но больше всего они требовательны к себе — с годами для женщин этого знака такая требовательность может начать мешать нормально жить, передает StarHit.

В июле экстрасенс рассказал о плохих привычках, которые есть у каждого знака зодиака. Овны, например, подвержены частым переменам настроения и могут одно и то же событие воспринимать в разном ключе.