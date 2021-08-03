Дети Павла Деревянко будут учиться в элитной «антишколе» за 1,5 миллиона рублей

Актер Павел Деревянко / Фото: instagram.com/@pablo_derevyanko

У актера Павла Деревянко двое детей. Девочки Александра и Варвара в сентябре отправятся в 1 и в 5 класс соответственно. Стало известно, в какую школу они пойдут и сколько будет стоить их обучение.

Школьные годы актера после себя оставили не самые лучшие воспоминания — его хотели оставить на второй год за плохую успеваемость. После 9 класса он не захотел продолжать учиться в школе и попробовал свои силы в нескольких колледжах, пошел на курсы парикмахера, но нигде не доучился. Зато дочерям решил дать возможность для счастливой учебы — устроил их в элитное учебное заведение «Искатели» в Лапино. «Антишкола», как ее именуют создатели, расположилась на территории в 5 тысяч квадратных метров и вплотную примыкает к лесу. Деревянко с экс-супругой Дарьей Мясищевой побывал там на экскурсии и окончательно решил устроить туда дочерей. В классах по 10-15 учеников, внимания каждому уделяется больше. Отсутствие школьной формы, большой простор для творчества — собственная театральная студия со сценой и настоящим камином. С детьми здесь будут заниматься по индивидуальной программе.

Стоит такое удовольствие солидно — по 750 тысяч рублей в год на одного ученика. Соответственно Деревянко будет отдавать 1,5 миллиона рублей за учебный год, но для детей он готов предоставить лучшие условия.

Александра увлекается рисованием, а Варвара любит лошадей, играть в большой теннис и занимается танцами. Актер воспитывает их в балансе доброты и строгости, поощряет увлечения, передает StarHit.

В феврале Деревянко рассказал, почему расстался с супругой. По его словам, они решили остаться друзьями, чтобы не дать разразиться назревающим конфликтам в их отношениях.