Эксперт перечислил семь главных правил грамотной парковки автомобиля

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Автомобиль с механической коробкой передач не всегда нужно ставить на ручной тормоз, однако в случае с АКПП ручник желательно использовать постоянно. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

По словам специалиста, машину с механической коробкой передач необязательно ставить на ручной тормоз.

— Ручник надежен и прост, однако бывает, что он растягивается или водитель недостаточно сильно затягивает тормоз. Можно подстраховаться, оставив автомобиль на первой передаче. Особенно это важно на уклоне. Однажды мой автомобиль ударила машина, владелец которой плохо зафиксировал ручной тормоз, — рассказал эксперт.

Иногда от использования ручника лучше вообще отказаться, отметил Баканов. Например, зимой тормоз может замерзнуть после мойки. В этом случае желательно ограничиться только первой передачей, посоветовал эксперт. Однако полностью отказываться от ручного тормоза не стоит, заметил Баканов.

— Ручник должен оставаться в рабочем состоянии. Если им долго не пользоваться, трос начнет «закисать», это может привести к тому, что в нужный момент воспользоваться системой не получится, — заметил эксперт.

При этом автомобили с автоматической коробкой передач желательно всегда оставлять на ручном тормозе, уверен Баканов. В этом случае ручной тормоз нужно обязательно активировать перед переводом селектора в режим паркинга. Это связано с конструктивными особенностями АКПП, заключил эксперт.

Машину не стоит парковать на слишком крутых уклонах, отметил Баканов. При стоянке на спуске колеса лучше повернуть так, чтобы при скатывании автомобиль съехал в сторону.

— Колеса желательно вывернуть в зависимости от того, как стоит автомобиль. Если передняя часть машины направлена вниз и бордюр находится справа, руль нужно повернуть вправо. То же самое — если нижняя часть автомобиля находится ниже передней, а бордюр расположен слева. В обоих случаях, даже если тормоз не удержит, колеса упрутся в бордюр, — отметил собеседник «ВМ».

По словам Баканова, зимой автомобиль нужно ставить на ровном месте в местах, обеспечивающих качественное сцепление с дорогой. Также нужно учитывать, что снегоуборочная техника может заблокировать автомобиль, отгородив проезд убранным снегом, отметил эксперт.

Нежелательно в зимний период бросать автомобиль рядом с дорогой: проезжающие машины будут забрызгивать его снегом и водой, из-за чего могут примерзнуть ручки и испортится лакокрасочное покрытие, предупредил Баканов.

В ветреную погоду машину не стоит оставлять под деревьями, отметил эксперт: в случае сильного порыва дерево может упасть, повредив автомобиль. Во время сильных дождей нельзя парковаться в местах, в которых может скопиться вода, заключил Баканов.