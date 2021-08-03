«Не знаю, где она»: солист группы «Непара» заявил об исчезновении старшей дочери

Фото: Из личного архива Александра Шоуа

Вокалист коллектива «Непара» Александр Шоуа женат дважды. От первого брака у него осталась дочь Маяй, которой 21 год. Он много выступал и не мог уделять ей время, поэтому их отношения долго оставались далекими от идеальных. Однако позже они все же стали общаться, отец помогал девушке финансово, но потом они снова начали отдаляться друг от друга. Причем настолько, что дочь буквально пропала из его жизни, сообщил артист.

— Да, у нас недавно было несколько острых моментов в общении. И теперь я не знаю, ни где она, ни с кем, ни чем занята. Она игнорирует мои звонки, сообщения, просьбы. Майя — очень своенравная девушка, с характером. Все она лучше всех знает и умеет, самая крутая. И, видимо, считает, что это нормально — по-хамски общаться с родителем и так себя вести, — рассказал он в интервью.

Шоуа не намерен делиться подробностями ссоры, но надеется, что с Майей все будет хорошо.

Певец сообщил, что девушка в этом году оканчивает факультет журналистики одного из столичных вузов. Он позволяет дочери жить своей жизнью и помогает, если в этом есть необходимость.

— Я считаю, что пока твоих статей нет в хорошем издании, а напротив сидит не Познер, к примеру, у которого ты берешь интервью, ты не можешь считаться полноценным журналистом. Дочь много чего хочет, но должна понимать: чтобы получилось, нужно усердствовать. А она пока этого не делает, — поделился музыкант в интервью StarHit.

В прошлом году Шоуа в интервью «ВМ» рассказал о своей жизни и общении с младшей дочерью Таисией. По словам артиста, он очень строгий отец и его жена Наталья оберегает девочку от излишней заботы.