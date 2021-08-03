Диетолог рассказала, какой картофель не навредит фигуре

Фото: Pixabay

Приверженцы правильного питания часто говорят, что картофель не дает сбросить лишние килограммы. Поэтому для того, чтобы добиться идеальной фигуры, людям приходится отказываться от этого овоща.

Как рассказала врач-диетолог Ольга Лушникова, калорийность картошки равна 76 килокалориям на 100 граммов. В данном количестве продукта, в частности, есть два грамма белков, 16 граммов углеводов и 0,4 грамма жиров. Эксперт уверена, что данное количество является сравнительно небольшим, тем более, что состав картофеля полезен для организма.

— В составе этого овоща в основном находится крахмал. Последний состоит из аминокислот, витаминов группы В, фолиевой кислоты, витаминов С, Н, РР. Немалую долю в нем занимают кальций, магний, цинк, селен, йод и другие полезные микроэлементы, — пояснила Ольга Лушникова.

По ее словам, особенную важность имеет калий. Он нужен для нормализации работы сердечно-сосудистой и нервной систем, поддержания кислотно-щелочного и водного баланса. Как подчеркнула эксперт, данного вещества в картофеле даже больше, чем в бананах.

При этом она объяснила, что мнение о вреде картофеля для фигуры справедливо, потому что важно, как его правильно приготовить. Лучшими вариантами, по мнению врача, являются запеченный картофель или картошка в мундире. Так удастся сохранить в нем большинство витаминов, особенно С, отмечает «Москва 24».