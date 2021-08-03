Диетолог рассказала, какой картофель не навредит фигуре
Приверженцы правильного питания часто говорят, что картофель не дает сбросить лишние килограммы. Поэтому для того, чтобы добиться идеальной фигуры, людям приходится отказываться от этого овоща.
Как рассказала врач-диетолог Ольга Лушникова, калорийность картошки равна 76 килокалориям на 100 граммов. В данном количестве продукта, в частности, есть два грамма белков, 16 граммов углеводов и 0,4 грамма жиров. Эксперт уверена, что данное количество является сравнительно небольшим, тем более, что состав картофеля полезен для организма.
— В составе этого овоща в основном находится крахмал. Последний состоит из аминокислот, витаминов группы В, фолиевой кислоты, витаминов С, Н, РР. Немалую долю в нем занимают кальций, магний, цинк, селен, йод и другие полезные микроэлементы, — пояснила Ольга Лушникова.
По ее словам, особенную важность имеет калий. Он нужен для нормализации работы сердечно-сосудистой и нервной систем, поддержания кислотно-щелочного и водного баланса. Как подчеркнула эксперт, данного вещества в картофеле даже больше, чем в бананах.
При этом она объяснила, что мнение о вреде картофеля для фигуры справедливо, потому что важно, как его правильно приготовить. Лучшими вариантами, по мнению врача, являются запеченный картофель или картошка в мундире. Так удастся сохранить в нем большинство витаминов, особенно С, отмечает «Москва 24».