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Похитителя девочки в Бийске объявили в федеральный розыск

Полина Долганова

Происшествия
Похитителя девочки в Бийске объявили в федеральный розыск
Фото: moscow-live

Мужчину, похитившего 12-летнюю девочку из города Бийск и два дня державшего ее в подвале, объявили в федеральный розыск. Об этом во вторник, 3 августа, рассказали в региональном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

Сотрудники правоохранительных органов выполняют в настоящее время неотложные следственные действия. Они обходят территорию вокруг дома, где держали ребенка, а также выясняют, на каком виде транспорта мог уехать злоумышленник.

Дочь похитителя полагает, что ее отец мог спрятаться в лесу, сообщили в ведомстве.

С пострадавшей девочкой работают психологи, на данный момент ее жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел днем в субботу, 31 июля. Девочка уехала из дома на велосипеде и не вернулась. Позже на берегу реки Бия были найдены ее личные вещи, включая телефон.

В ночь с 1 на 2 августа девочка сама вернулась домой. Она рассказала, что мужчина в возрасте около сорока лет держат ее в подвале. Предполагается, что преступник отпустил ребенка, испугавшись масштабных поисков. Поисковая группа, которая разыскивала девочку, состояла из 200 человек.

Мотивы преступника пока не были установлены.

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