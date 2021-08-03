Меня пытались убить: Александр Гордон рассказал о закулисье шоу «Мужское/женское»

Фото: Youtube / вДудь

Телеведущий Александр Гордон рассказал о том, как снимается одно из самых обсуждаемых шоу на телевидении. Большое интервью телезвезды вышло на YouTube-канале «вДудь».

Соведущая Гордона Юлия Барановская — бывшая спутница футболиста Андрея Аршавина. С ней они ведут программу уже семь сезонов. Сюжет шоу «Мужское/женское» часто строится на реакции ведущих на рассказанные героями программы истории, нередко телезвезды не стесняются в выражениях. Гордон объясняет, что это — специфика работы, иначе шоу перестанут смотреть.

— Никто не будет смотреть историю, если ты ее не подашь. Я же не могу просто сидеть в студии и кивать, задавать умные вопросы, — объясняет Гордон.

Напомним, что Гордону принадлежат реплики подобного плана в адрес гостей: «В вашей квартире тараканы — гораздо меньше паразиты, чем вы и ваш супруг». Но были и более жесткие выпады. В частности, Юрий Дудь припомнил выпуск, где Гордон начал душить колготками своих гостей.

— Вы спрашиваете, почему меня не посадили за это? Во-первых, не было написано заявление, а во-вторых, вы же не можете доказать, что все это было на самом деле. Это же шоу, поэтому я в абсолютной безопасности, если только не решу кого-нибудь убить на шоу. Меня пытались, почему я должен это исключать? — говорит телеведущий.

Далее он рассказал об инциденте, который произошел однажды на съемках программы.

— Это не пошло в эфир, естественно, это случилось за кулисами. Один из удаленных мною гостей из студии напал на меня. Но охрана сработала, все нормально. Я даже думаю, что мне не нужно приезжать в провинциальные города, потому что на улице можно встретить участников моей программы, — смеется Гордон.

Также ведущий упомянул в разговоре, что не общается со своим руководством в течение полугода, однако называть причины конфликта он отказался.