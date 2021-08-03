Профессор РАН Мажуга: Развитие городской среды невозможно без привлечения научных исследований

Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга в химической лаборатории вуза / Фото: Данил Головин / Вечерняя Москва

Профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга обсудил с жителями Москвы основные экологические проблемы и рассказал о том, как научные разработки помогают создавать комфортную среду в мегаполисе.

— Развитие современного мегаполиса невозможно без опоры на научные достижения. В Москве для создания благоприятной среды разрабатываются и внедряются комплексные экологические программы по благоустройству городской среды, — рассказал Мажуга.

Каждая комплексная программа — это созданная разными специалистами система взаимосвязанных и координированных социально-экономических, производственных и организационно-хозяйственных, научно-исследовательских мероприятий, основная цель которых заключается в улучшении параметров окружающей среды.

По мнению профессора РАН, управлять современным городом и заниматься его развитием можно только опираясь на научные разработки и исследования, которые проводят ученые во всем мире.

Северо-западный округ столицы считается самой экологически чистой территорией Москвы. Именно поэтому так важно именно здесь не только сохранить имеющиеся природные богатства, сберечь комфортные условия для жизни москвичей, но и, используя существующую базу, предложить решения, которые будут работать и в других округах столицы.

— Специалисты доказали, что зелень нужна в городах не только для красоты. Исследования показывают, что в школах, вокруг которых есть зелень, у детей, например, нет проблем со зрением, — привел данные эксперт.

Также ученый напомнил о том, что одной из проблем современных мегаполисов является эффект теплового острова. Антропогенные процессы в городах приводят к выбросу тепла и газов, тогда как здания, дороги и вся городская инфраструктура поглощают и повторно излучают солнечное тепло гораздо интенсивнее, чем природные ландшафты. Для решения этой проблемы ученые предлагают устанавливать так называемые отражающие или прохладные светлые крыши, крыши с растительным покровом и использовать специальный асфальт с высокой теплоотдачей, увеличивать число зеленых насаждений.