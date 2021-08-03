Московский фестиваль экспериментального кино пройдет в кинотеатре «Иллюзион»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Кинотеатр «Иллюзион» с 12 по 16 августа приглашает зрителей на Moscow International Experimental Film Festival.

Тема фестиваля — «Тысяча и один способ обрести дом». В рамках международного конкурса будут показаны 29 короткометражных работ из 24 стран, в том числе из Германии, Индии, Ливана, Литвы, Мексики, России, Руанды, США, Таиланда, Украины, Франции и Японии. Фильмы сгруппированы в шесть блоков, каждый из которых посвящен определенному аспекту человеческого стремления найти свое место на Земле.

Кроме того, состоятся показы российского конкурса, в который вошли 14 работ.

Также важной частью фестиваля станет и специальная программа «Перекрестки», на которой будут представлены фильмы авторов из Японии последних лет.

Фестиваль стартует 12 августа с программы российского конкурса, в рамках которого зрителям будут представлены следующие фильмы: «Как двигать камни», видеоработа «Бобок», видеопоэма «Короткие замыкания», «Я их люблю, я не могу на них смотреть».

На следующий день, 13 августа, продолжится программа российского конкурса, где будут представлены: фильм-утопия «Карбосин», «Конечная станция всех электричек, трамваев и даже электрочайников», «27а», экспериментальный фильм-рейв «Седация», аудиовизуальная работа о звуке «Infra».

Вечером этого же дня стартует программа международного конкурса. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими и английскими субтитрами.

В афише субботы, 14 августа, зрителям представят три конкурсные международные программы: «По ту сторону дверей», «В песках времен» и «В хрупком сосуде».

Выборку самых новых и самых ярких короткометражных экспериментальных фильмов года зрители увидят и на следующий день, 15 августа. В афише — три программы: «На пересечении стихий», «В ритуале припоминания» и «В мерцании грез».

Завершится фестиваль 16 августа программой международного конкурса «В мерцании грез + Q&A».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте кинотеатра.