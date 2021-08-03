«Напоминало фильм-катастрофу»: жители тверской деревни рассказали, как попали в смерч
Смерч, который настиг Центральную Россию 2 августа, оставил жителей деревни Картуни в Тверской области без крыши над головой. Об этом селяне рассказали в беседе с РИА Новости.
Из двадцати домов в деревне остались нетронуты лишь два. У остальных зданий была сорваны крыши и разбиты стекла.
Кроме того, в результате случившегося в Картуни не осталось ни одного высокого дерева: все они лежат на дорогах вперемешку со столбами.
— Когда начался шторм, мы были в доме. Происходящее напоминало фильм-катастрофу: мимо проносились куски железа, шифера, деревья, — рассказал очевидец событий Евгений.
По его словам, в какой-то момент ему и находившимся в доме людям пришлось броситься на пол, потому что ветер снес со стоящей рядом бани крышу, которая летела в окно.
Жительница деревни Василиса говорит, что дом ее соседей, в котором на момент смерча было четыре человека, подняло в воздух и перевернуло. В настоящее время одна из пострадавших находится в тверском медучреждении.
Свидетельница добавила, что ветер также пронес над деревней катер «Прогресс», который весит 200 килограммов. Также одно здание смерч сдвинул с фундамента.
В настоящее время в деревне нет электричества. Местные жители ждут приезда аварийных служб, которые должны ликвидировать последствия стихии.
В результате последствий урагана в Тверской области погибли три человека и пострадали 11. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 2 августа.
Ураганный ветер до 25 метров в секунду при грозе днем повалил деревья в Андреаполе. Губернатор области Игорь Руденя возглавил комиссию по ликвидации последствий стихии, а также поручил помочь пострадавшим и оперативно восстановить энергоснабжение, отмечает РИА Новости.