Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Напоминало фильм-катастрофу»: жители тверской деревни рассказали, как попали в смерч

Полина Долганова

Происшествия
«Напоминало фильм-катастрофу»: жители тверской деревни рассказали, как попали в смерч
Фото: Twitter / (Не)серьезный МИД

Смерч, который настиг Центральную Россию 2 августа, оставил жителей деревни Картуни в Тверской области без крыши над головой. Об этом селяне рассказали в беседе с РИА Новости.

Из двадцати домов в деревне остались нетронуты лишь два. У остальных зданий была сорваны крыши и разбиты стекла.

Кроме того, в результате случившегося в Картуни не осталось ни одного высокого дерева: все они лежат на дорогах вперемешку со столбами.

— Когда начался шторм, мы были в доме. Происходящее напоминало фильм-катастрофу: мимо проносились куски железа, шифера, деревья, — рассказал очевидец событий Евгений.

По его словам, в какой-то момент ему и находившимся в доме людям пришлось броситься на пол, потому что ветер снес со стоящей рядом бани крышу, которая летела в окно.

Жительница деревни Василиса говорит, что дом ее соседей, в котором на момент смерча было четыре человека, подняло в воздух и перевернуло. В настоящее время одна из пострадавших находится в тверском медучреждении.

Свидетельница добавила, что ветер также пронес над деревней катер «Прогресс», который весит 200 килограммов. Также одно здание смерч сдвинул с фундамента.

В настоящее время в деревне нет электричества. Местные жители ждут приезда аварийных служб, которые должны ликвидировать последствия стихии.

В результате последствий урагана в Тверской области погибли три человека и пострадали 11. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 2 августа.

Ураганный ветер до 25 метров в секунду при грозе днем повалил деревья в Андреаполе. Губернатор области Игорь Руденя возглавил комиссию по ликвидации последствий стихии, а также поручил помочь пострадавшим и оперативно восстановить энергоснабжение, отмечает РИА Новости.

Читайте также:
погодамирные жителисмерть
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мечты разбиваем мы сами

Все мнения
О проекте